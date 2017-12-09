На Закарпатье из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассе Киев-Чоп
Временное ограничение движения введено сегодня вечером.
В Закарпатской области на трассе Киев-Чоп из-за непогоды ограничено движение грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
На выходных Украину накроет циклон - принесет шторм с дождем и снегом«В связи с ухудшением погодных условий с 16.00 9 декабря 2017 года введено временное ограничение движения большегрузного транспорта на трассе Киев-Чоп на территории Закарпатской области», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине в выходные. В частности, сегодня днем на Закарпатье дождь и мокрый снег, в Карпатах днем и ночью 10 декабря сильный снег.
Также 10 декабря почти что по всей территории Украины ожидается мокрый снег, гололед, на дорогах гололедица.
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