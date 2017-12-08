На выходных Украину накроет циклон - принесет шторм с дождем и снегом

Украину на выходных накроет штормовой ветер и мокрый снег с дождем.

Погода на выходных ухудшится / фото УНИАН

В воскресенье, 10 декабря, на Украину обрушится циклон, который существенно усложнит погоду. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

"Ожидается дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, каша с гигантскими лужами на дорогах, сильный, до штормовых порывов, ветер. Лишь восток удержится от непогоды, но уже вечером 10 декабря осадки придут и туда", - сообщает синоптик.

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Температура в воскресенье будет высокой на юге, востоке и в центре от + 6 до + 13 градусов. На Западе похолодает до нуля. На севере ожидается от 0 до + 4 градусов.

В субботу, 9 декабря, осадков не предвидится. Температура ночью составит 1-3° мороза, днем - 4-6° тепла.

Что касается субботы, осадки вероятные 9 декабря лишь в западных областях, дождь и мокрый снег. На остальной территории будет преобладать сухая, или максимум с небольшим дождем или туманом, погода. температура от 3 до + 8 градусов, на юге от + 7 до + 13 градусов.

В Киеве же в воскресенье, 10 декабря также ожидается ухудшение погодных условий. В частности синоптики прогнозируют мокрый снег и гололед. Отмечается, что вероятно образование снежного покрова высотой 3-5 см, сообщает пресс-служба КГГА.

Как сообщал УНИАН, на выходных в Украине ожидается температурный контраст: от -8° на западе и до +15° на юге.