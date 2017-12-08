На выходных Украину накроет циклон - принесет шторм с дождем и снегом
Украину на выходных накроет штормовой ветер и мокрый снег с дождем.
В воскресенье, 10 декабря, на Украину обрушится циклон, который существенно усложнит погоду. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.
"Ожидается дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, каша с гигантскими лужами на дорогах, сильный, до штормовых порывов, ветер. Лишь восток удержится от непогоды, но уже вечером 10 декабря осадки придут и туда", - сообщает синоптик.
В Карпатах сохраняется высокая лавинная опасность
Температура в воскресенье будет высокой на юге, востоке и в центре от + 6 до + 13 градусов. На Западе похолодает до нуля. На севере ожидается от 0 до + 4 градусов.
В субботу, 9 декабря, осадков не предвидится. Температура ночью составит 1-3° мороза, днем - 4-6° тепла.
Что касается субботы, осадки вероятные 9 декабря лишь в западных областях, дождь и мокрый снег. На остальной территории будет преобладать сухая, или максимум с небольшим дождем или туманом, погода. температура от 3 до + 8 градусов, на юге от + 7 до + 13 градусов.
В Киеве же в воскресенье, 10 декабря также ожидается ухудшение погодных условий. В частности синоптики прогнозируют мокрый снег и гололед. Отмечается, что вероятно образование снежного покрова высотой 3-5 см, сообщает пресс-служба КГГА.
Как сообщал УНИАН, на выходных в Украине ожидается температурный контраст: от -8° на западе и до +15° на юге.
Погода в Украине
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Винница+19°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +13°
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Ивано-Франковск+20°... +8°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+20°... +10°
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Луганск+25°... +14°
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Луцк+19°... +8°
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Львов+19°... +9°
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Николаев+22°... +12°
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Одесса+22°... +10°
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Полтава+20°... +12°
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Ровно+18°... +6°
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Симферополь+23°... +12°
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Сумы+18°... +13°
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Тернополь+18°... +8°
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Харьков+21°... +13°
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Херсон+24°... +12°
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Хмельницкий+17°... +6°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+16°... +12°
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Черновцы+20°... +9°