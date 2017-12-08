В Карпатах сохраняется высокая лавинная опасность

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В пятницу, 8 декабря, в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"8 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 8-10 декабря-за осадков и таяния снега на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.