В Китае произошло землетрясение
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
В четверг, 7 декабря, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2.
В Новой Каледонии произошло землетрясение
Эпицентр подземного толчка находился в точке с координатами 35,69 градуса северной широты и 77,46 градуса восточной долготы, очаг землетрясения залегал на глубине 87 км, передает Xinhua со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Напомним, в индийском штате Уттаракханд произошло землетрясение магнитудой 5,5.
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