О пострадавших и разрушениях не сообщается.

В Китае произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 7 декабря, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Читайте также В Новой Каледонии произошло землетрясение

Эпицентр подземного толчка находился в точке с координатами 35,69 градуса северной широты и 77,46 градуса восточной долготы, очаг землетрясения залегал на глубине 87 км, передает Xinhua со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Напомним, в индийском штате Уттаракханд произошло землетрясение магнитудой 5,5.