В Китае произошло землетрясение

14:32, 8 декабря 2017
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О пострадавших и разрушениях не сообщается.

В Китае произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Китае произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 7 декабря, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2.

В Новой Каледонии произошло землетрясение

Эпицентр подземного толчка находился в точке с координатами 35,69 градуса северной широты и 77,46 градуса восточной долготы, очаг землетрясения залегал на глубине 87 км, передает Xinhua со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Напомним, в индийском штате Уттаракханд произошло землетрясение магнитудой 5,5.

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