Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках западной Украины
Негативных последствий не ожидается.
В течение 8-10 декабря из-за осадков и таяния снега на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.
На выходных в Украине ожидается температурный контраст: от -8° на западе и до +15° на юге (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, подъемы уровней воды ожидаются 8-9 декабря на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3-1,0 м; на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2-0,7 м. 8-10 декабря на реках Закарпатской области на 0,5-1,5 м.
Напомним, 8 декабря в Карпатах ожидается сильный ветер.
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