Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках западной Украины

13:30, 8 декабря 2017
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Негативных последствий не ожидается.

Через осадки ожидаются подъемы уровней воды в реках / УНИАН
Через осадки ожидаются подъемы уровней воды в реках / УНИАН

В течение 8-10 декабря из-за осадков и таяния снега на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.

На выходных в Украине ожидается температурный контраст: от -8° на западе и до +15° на юге (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, подъемы уровней воды ожидаются 8-9 декабря на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3-1,0 м; на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2-0,7 м. 8-10 декабря на реках Закарпатской области на 0,5-1,5 м.

Напомним, 8 декабря в Карпатах ожидается сильный ветер.

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