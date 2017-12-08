На выходных в Украине ожидается температурный контраст: от -8° на западе и до +15° на юге (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине пройдут дожди и мокрый снег, на западе ожидается похолодание
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью -1°, днем +5°. В воскресенье мокрый снег, -5°...+5°.
Во Львове завтра пройдет мокрый снег, ночью -2°, днем +3°. В воскресенье пройдет снег, -6°…-1°.
В Украине сегодня без осадков, на юге до +10° (карта)
В Луцке в субботу ночью -2°, днем +3°, мокрый снег. В воскресенье ночью -4°, днем +1°, пройдет снег.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха 0°...+7°. В воскресенье до -5°, пройдет снег.
Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +6°, днем +10°. В воскресенье -3°...+11°.
В Харькове в субботу пасмурно, температура ночью +2°, днем +3°. В воскресенье +1°...+10°, без осадков.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +6°, днем +8°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха 0°...+12°.
В Симферополе завтра солнечно, +9°...+12°. В воскресенье +1°...+15°, ливень.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +4°, днем +8°. В воскресенье без осадков, температура до +9°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +7°. В воскресенье температура до +11°, пасмурно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +4°, днем +7°. В воскресенье +3°...+10°, пасмурно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пройдет ливень, температура до -8°. В воскресенье тбез осадков, ночью -8°, днем -4°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью -4°, днем +4°. В воскресенье без осадков, ночью -4°, днем до 0°.
В Трускавце в субботу снег с дождем, температура до -3°. В воскресенье температура до -6°, без осадков.
В Сваляве завтра дождь, -6°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -5° …-2°.
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Погода в Украине
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Винница+19°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +13°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+20°... +10°
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Луганск+25°... +14°
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Луцк+19°... +8°
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Львов+19°... +9°
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Николаев+22°... +12°
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Одесса+22°... +10°
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Полтава+20°... +12°
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Ровно+18°... +7°
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Симферополь+22°... +12°
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Сумы+18°... +13°
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Тернополь+18°... +7°
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Харьков+21°... +13°
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Херсон+24°... +12°
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Хмельницкий+19°... +5°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+16°... +12°
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Черновцы+20°... +9°