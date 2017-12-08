На выходных в Украине ожидается температурный контраст: от -8° на западе и до +15° на юге (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине пройдут дожди и мокрый снег, на западе ожидается похолодание

На выходных в Украине ожидаются осадки / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью -1°, днем +5°. В воскресенье мокрый снег, -5°...+5°.

Во Львове завтра пройдет мокрый снег, ночью -2°, днем +3°. В воскресенье пройдет снег, -6°…-1°.

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В Луцке в субботу ночью -2°, днем +3°, мокрый снег. В воскресенье ночью -4°, днем +1°, пройдет снег.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха 0°...+7°. В воскресенье до -5°, пройдет снег.

Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +6°, днем +10°. В воскресенье -3°...+11°.

В Харькове в субботу пасмурно, температура ночью +2°, днем +3°. В воскресенье +1°...+10°, без осадков.

Прогноз на 9 декабря / УНИАН

Прогноз на 10 декабря / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +6°, днем +8°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха 0°...+12°.

В Симферополе завтра солнечно, +9°...+12°. В воскресенье +1°...+15°, ливень.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +4°, днем +8°. В воскресенье без осадков, температура до +9°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +7°. В воскресенье температура до +11°, пасмурно.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +4°, днем +7°. В воскресенье +3°...+10°, пасмурно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет ливень, температура до -8°. В воскресенье тбез осадков, ночью -8°, днем -4°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью -4°, днем +4°. В воскресенье без осадков, ночью -4°, днем до 0°.

В Трускавце в субботу снег с дождем, температура до -3°. В воскресенье температура до -6°, без осадков.

В Сваляве завтра дождь, -6°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -5° …-2°.

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