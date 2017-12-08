Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали более 200 тысяч человек

11:36, 8 декабря 2017
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Огонь уже разрушил сотни домов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Из-за лесных пожаров в американском штате Калифорния эвакуировали более 200 тысяч местных жителей.

Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысил $1 миллиард

Ожидается, что в ближайшие дни погодные условия лишь усугубят обстановку, передает Euronews.

Огонь уже разрушил сотни домов и под воздействием ветра и сухой погоды продолжает наступать. В пригородах Лос-Анджелеса закрыто более 250 школ. Власти опасаются дальнейшего развития событий: порывы ветра здесь достигают 120 км/ч.

Напомним, лесные пожары, которые бушуют в американском штате Калифорния, могут стать самыми страшными в истории штата.

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