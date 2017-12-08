Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали более 200 тысяч человек

Огонь уже разрушил сотни домов.

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Из-за лесных пожаров в американском штате Калифорния эвакуировали более 200 тысяч местных жителей.

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Ожидается, что в ближайшие дни погодные условия лишь усугубят обстановку, передает Euronews.

Огонь уже разрушил сотни домов и под воздействием ветра и сухой погоды продолжает наступать. В пригородах Лос-Анджелеса закрыто более 250 школ. Власти опасаются дальнейшего развития событий: порывы ветра здесь достигают 120 км/ч.

Напомним, лесные пожары, которые бушуют в американском штате Калифорния, могут стать самыми страшными в истории штата.