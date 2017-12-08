В Карпатах объявили штормовое предупреждение

10:36, 8 декабря 2017
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Порывы ветра будут достигать 24 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сегодня, 8 декабря, в Карпатах ожидается сильный ветер.

Сегодня в Киеве без осадков, температура до +5°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

“Днем 8 декабря в Карпатах порывы ветра 19-24 м/с”, - говорится в сообщении.

В частности, сильный ветер ожидается во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Напомним, в пятницу, 8 декабря, в Украине без осадков, на юге днем до +10°.

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