В Карпатах объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 24 м/с.

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Сегодня, 8 декабря, в Карпатах ожидается сильный ветер.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

“Днем 8 декабря в Карпатах порывы ветра 19-24 м/с”, - говорится в сообщении.

В частности, сильный ветер ожидается во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Напомним, в пятницу, 8 декабря, в Украине без осадков, на юге днем до +10°.