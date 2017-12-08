Жителей Киева и области предупреждают о тумане

Видимость 200-500 м.

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Сегодня, 8 декабря, в Киеве и области ожидается туман.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Утром 8 декабря в Киеве и Киевской области туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 декабря в столице без осадков, днем до +5°.