Сегодня в Киеве без осадков, температура до +5°

Согласно данным Погода УНИАН, 8 декабря в столице без осадков, днем до +5°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 4,5 м/с.

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Солнце в столице взошло в 07:44, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 8 декабря, в Украине без осадков, на юге днем до +10°.

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