В Украине сегодня без осадков, на юге до +10° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 8 декабря, в Украине без осадков, на юге днем до +10°.
На востоке без осадков, температура до +2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +10°.
В Карпатах сохраняется лавинная опасность
На западе Украины в пятницу без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +9°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +5°. В центре также без осадков, температура до +6°.
Согласно народному прогнозу, 8 декабря – святого Климентия, Папы Римского. В Климентьев день мороз насыпал белых роз (снега).
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Погода в Украине
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Винница+19°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +13°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+20°... +10°
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Луганск+25°... +14°
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Луцк+19°... +8°
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Львов+19°... +9°
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Николаев+22°... +12°
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Одесса+22°... +10°
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Полтава+20°... +12°
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Ровно+18°... +7°
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Симферополь+22°... +12°
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Сумы+18°... +13°
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Тернополь+18°... +7°
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Харьков+21°... +13°
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Херсон+24°... +12°
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Хмельницкий+19°... +5°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+16°... +12°
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Черновцы+20°... +9°
Виргиния, США
+ 25 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +25 °
Влажность: 76 %
Давление: 766 мм
Ветер: 2.3 м/с
Вероятность осадков: 6 %
Восход: 05:52
Закат 20:20
Фаза луны:
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