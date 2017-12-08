В Украине сегодня без осадков, на юге до +10° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 8 декабря, в Украине без осадков, на юге днем до +10°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура до +2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +10°.

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На западе Украины в пятницу без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +9°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +5°. В центре также без осадков, температура до +6°.

Прогноз на 8 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 8 декабря – святого Климентия, Папы Римского. В Климентьев день мороз насыпал белых роз (снега).

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