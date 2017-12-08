Лесные пожары в Калифорнии угрожают Лос-Анджелесу (фото)

Среди всех пожаров, бушующих в штате, "Томас" в округе Вентура - самый крупный: языки пламени уже достигли побережья Тихого океана.

Фото лесных пожаров с МКС / REUTERS

Лесные пожары на юге Калифорнии угрожают жителям одного из самых богатых районов Лос-Анджелеса. В районе Бель-Эйр проводится эвакуация жителей.

Как передает Би-Би-Си, в этом фешенебельном районе пожар уже уничтожил несколько домов.

За последние недели вспыхивающие в разных местах природные пожары уничтожили множество домов на севере штата. Остановить распространение пламени пока не удается.

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Крупным лесным пожарам, как и ураганам или тайфунам, теперь даются имена. Последний по времени пожар "Томас" на юге Калифорнии уже охватил территорию площадью в 36 гектаров.

Пожарная служба Калифорнии сообщает, что стихия угрожает 12 тысячам зданий, огнем уже уничтожено 150 построек, и обуздать распространение пламени пока что удалось лишь на 5%.

Из-за сильных ветров, помогающих распространению пламени, в нескольких районах объявлена принудительная эвакуация.

Глава пожарной службы Калифорнии Кен Пимлотт сказал, что при таком ветре бороться с пожаром невозможно. Уровень угрозы в связи с пожарами в штате повышен до самого высокого - "пурпурного".

Приоритетом для властей сейчас остается эвакуация жителей.

В четверг в находящемся неподалеку Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в качестве меры предосторожности были отменены все лекции, хотя университет и не находится в зоне, где объявлена эвакуация.

По словам представителей университета, решение было принято из-за сохраняющейся неопределенности.

Многие школы в Лос-Анджелесе в четверг также закрыты.

В Бель-Эйре пожарные выносили из домов ценные произведения искусства, в попытке спасти их от огня.

В этом районе живут многие знаменитости - такие, например, как Бейонсе или Илон Маск.

Лайонел Ричи отменил свой концерт в Лас-Вегасе, заявив, что должен помочь своей семье перебраться в более безопасное место.

Большое поместье с виноградником, принадлежащее миллиардеру Руперту Мердоку, также находится под угрозой. Часть виноградника уже повреждена огнем.

Как пишет Los Angeles Times, четыре года назад Мердок заплатил за это поместье 28,8 млн долларов, что в 12 раз больше, чем цена среднего поместья в Бель-Эйре (2,45 млн долларов).

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Под угрозой также оказался музей Гетти, который был закрыт в четверг. Представители музея говорят, что коллекция произведений искусства еще не была вывезена, так как система фильтрации воздуха в здании помогает уберечь их от дыма.

В коллекции музея, среди прочего, картины Леонардо да Винчи, Ван Гога и Тернера.

Среди всех пожаров, бушующих в штате, "Томас" в округе Вентура - самый крупный: языки пламени уже достигли побережья Тихого океана.

Другой лесной пожар к северу от Лос-Анджелеса, названный "Крик", также контролируется лишь на 5%, им охвачена территория почти в пять гектаров. Но этот район малонаселен, и там сгорели лишь четыре здания.