Завтра в Киеве без осадков, днем до +5°

17:00, 7 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 8 декабря в столице без осадков, днем до +5°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 4,5 м/с.

Украину сегодня накроют дожди и мокрый снег, теплее всего будет на юге - до +7° (карта)

Солнце в столице взойдет в 07:44, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 8 декабря, в Украине без осадков, на юге днем до +10°.

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