На севере Индии произошло мощное землетрясение

15:36, 7 декабря 2017
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Никто не пострадал.

В Индии произошло землетрясение / motoarc.com
В Индии произошло землетрясение / motoarc.com

В индийском штате Уттаракханд произошло землетрясение магнитудой 5,5.

На Аляске произошло землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 20:49 по местному времени 6 декабря, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на метеорологический департамент Индии.

Очаг землетрясения находился на глубине 30 км в округе Рудрапряг. За первым толчком последовало несколько афтершоков, их число уточняется.

Землетрясение ощущали жители окрестных населенных пунктов. Согласно оперативным данным, жертв в результате землетрясения нет.

Напомним, в четверг, 7 декабря, в Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 4,9.

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