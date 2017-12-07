На севере Индии произошло мощное землетрясение
Никто не пострадал.
В индийском штате Уттаракханд произошло землетрясение магнитудой 5,5.
На Аляске произошло землетрясение
Подземные толчки были зафиксированы в 20:49 по местному времени 6 декабря, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на метеорологический департамент Индии.
Очаг землетрясения находился на глубине 30 км в округе Рудрапряг. За первым толчком последовало несколько афтершоков, их число уточняется.
Землетрясение ощущали жители окрестных населенных пунктов. Согласно оперативным данным, жертв в результате землетрясения нет.
Напомним, в четверг, 7 декабря, в Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 4,9.
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