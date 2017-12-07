В Карпатах сохраняется лавинная опасность

Лавинная опасность ожидается 7-8 декабря.

В Карпатах ожидается лавинная опасность / УНИАН

В течение 7-8 декабря в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"7-8 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 декабря в Украине пройдут дожди и снег, на юге днем до +7°.