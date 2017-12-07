Жителей Закарпатской области предупреждают о тумане и гололедице

13:44, 7 декабря 2017
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Ожидается ухудшение видимости до 200-500 м.

На Закарпатье ожидается туман / УНИАН
На Закарпатье ожидается туман / УНИАН

Сегодня, 7 декабря, на Закарпатье ожидается туман и гололедица на дорогах.

В Киеве сегодня пройдет мокрый снег, днем до +3°

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Закарпатской области со ссылкой на местный гидрометцентр.

"7 декабря на дорогах большей части территории области и в г. Ужгороду ожидается гололедица, туманы с видимостью 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 декабря в Украине пройдут дожди и снег, на юге днем до +7°.

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