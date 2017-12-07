На Шотландию надвигается шторм "Каролина"

Порывы ветра будут достигать 144 км/ч.

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7 декабря на севере и северо-западе Великобритании ожидается ухудшение погодных условий из-за шторма "Каролина".

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Ожидается, что порывы ветра будут достигать 144 км/ч, передает SkyNews.

Метеорологи предупреждают о возможности разрушений зданий, также вероятны задержки или отмены авиа- и морских рейсов. Кроме того, "Каролина" может привести к отключению электроэнергии в Шотландии.

Напомним, в городе Хигби (штат Миссури, США) вечером 4 декабря пронесся торнадо.