На Шотландию надвигается шторм "Каролина"

12:34, 7 декабря 2017
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Порывы ветра будут достигать 144 км/ч.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

7 декабря на севере и северо-западе Великобритании ожидается ухудшение погодных условий из-за шторма "Каролина".

В Индонезии 35 человек пострадали из-за торнадо

Ожидается, что порывы ветра будут достигать 144 км/ч, передает SkyNews.

Метеорологи предупреждают о возможности разрушений зданий, также вероятны задержки или отмены авиа- и морских рейсов. Кроме того, "Каролина" может привести к отключению электроэнергии в Шотландии.

Напомним, в городе Хигби (штат Миссури, США) вечером 4 декабря пронесся торнадо.

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