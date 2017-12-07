Эпицентр подземных толчков располагался рядом с островом Хантер.

В Новой Каледонии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 7 декабря, в Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Читайте также В результате землетрясения в Китае пострадали шесть человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 60 км на юго-запад от острова Хантер. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате мощного землетрясения в Южной Корее пострадали 15 человек.