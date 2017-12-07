Лесной пожар в Калифорнии может стать самым страшным в истории штата (видео)

В штате объявлено чрезвычайное положение.

Иллюстрация / REUTERS

Лесные пожары, которые бушуют в американском штате Калифорния, могут стать самыми страшными в истории штата.

Читайте также В Португалии и Испании из-за лесных пожаров погибли 40 человек

Огнем охвачено почти 200 квадратных километров, двое людей погибли, сотни сооружений уничтожено, говорится в сюжете ТСН.

Стихия продолжает набирать силу благодаря ветру, который быстро перемещает очаги возгорания. Из-за ветра не могут подняться в воздух пожарные вертолеты и самолеты.

В округе Вентура, где расположены дома звезд шоу-бизнеса, сложилась критическая ситуация. Спасатели обходят все дома, к которым вплотную приближается огонь, и предупреждают об угрозе.

"Должен подчеркнуть, что мы сейчас имеем дело с крайне угрожающим поведением огненной стихии, с которой, возможно, еще никогда не сталкивались в прошлом. Последние 5 лет были очень засушливыми. И нынешний дождь не слишком изменил ситуацию. Ветер непредсказуем", - сказал глава пожарного департамента Лос-Анджелеса Дэрил Осби.

Пока эвакуировали почти более 38 тысяч местных жителей. Пока никто не берется прогнозировать, когда пламя удастся взять под контроль. В штате уже объявлено чрезвычайное положение.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за пожара без электричества остались свыше 107 тысяч жителей округа Вентура и около 50 тысяч человек в городе Санта-Барбара.