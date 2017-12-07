В Киеве сегодня пройдет мокрый снег, днем до +3°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 7 декабря, в столице пройдет мокрый снег, днем до +3°.

В Киеве сегодня пройдет мокрый снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до 0°. Ветер западный, до 2,6 м/с.

Читайте также Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Солнце в столице взошло в 07:43, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря в Украине пройдут дожди и снег, на юге днем до +7°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.