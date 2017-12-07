Украину сегодня накроют дожди и мокрый снег, теплее всего будет на юге - до +7° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 7 декабря в Украине пройдут дожди и снег, на юге днем до +7°.

В Украине сегодня пройдет мокрый снег / УНИАН

На востоке без осадков, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +7°.

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На западе Украины в четверг пройдут дожди. Днем до +5°.

В северных областях снег и мокрый снег. Температура до +3°. В центре также ожидаются осадки, температура до +5°

Прогноз на 7 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 7 декабря — Екатерины. Ясная погода на Екатерину — к холодной зиме.

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