В Киеве завтра пройдет мокрый снег, температура до +3°

17:00, 6 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 7 декабря, в столице пройдет мокрый снег, днем до +3°.

В Киеве завтра пройдет мокрый снег / УНИАН
В Киеве завтра пройдет мокрый снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до 0°. Ветер западный, до 2,6 м/с.

В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на западе до +5° (карта)

Солнце в столице взойдет в 07:43, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря в Украине пройдут дожди и снег, на юге днем до +7°.

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