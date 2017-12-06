Завтра в Украине пройдут дожди и снег, на юге днем до +7° (видеопрогноз)

16:30, 6 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 7 декабря в Украине пройдут дожди и снег, на юге днем до +7°.

В Украине завтра пройдут дожди и снег / Фото УНИАН
В Украине завтра пройдут дожди и снег / Фото УНИАН

На востоке без осадков, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +7°.

Сегодня в Киеве пройдет снег, днем температура до +4°

На западе Украины в четверг пройдут дожди. Днем до +5°.

В северных областях снег и мокрый снег. Температура до +3°. В центре также ожидаются осадки, температура до +5°.

Согласно народному прогнозу, 7 декабря — Екатерины. Ясная погода на Екатерину — к холодной зиме.

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