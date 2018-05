В штате Миссури пронесся торнадо (фото)

В городе Хигби (штат Миссури, США) вечером 4 декабря пронесся торнадо.

Скорость ветра местами достигала 160 км/ч, торнадо повредил несколько домов, сообщает KMIZ.

Также в результате торнадо два человека получили травмы, их госпитализировали.

Here’s some photos from @SashaABC17 of the storm damage from Randolph County last night. #midmo #mowx #damage pic.twitter.com/AEeR8IWbKT