В штате Миссури пронесся торнадо (фото)
Два человека пострадали.
В городе Хигби (штат Миссури, США) вечером 4 декабря пронесся торнадо.
На северо-западе США из-за шторма 180 тысяч потребителей остались без электричества (видео)
Скорость ветра местами достигала 160 км/ч, торнадо повредил несколько домов, сообщает KMIZ.
Также в результате торнадо два человека получили травмы, их госпитализировали.
Here’s some photos from @SashaABC17 of the storm damage from Randolph County last night. #midmo #mowx #damage pic.twitter.com/AEeR8IWbKT— Aaron Morrison (@AaronABC17) December 5, 2017
Напомним, на индонезийском острове Ява из-за торнадо пострадали 35 человек.
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