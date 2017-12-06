В штате Миссури пронесся торнадо (фото)

Два человека пострадали.

В США пронесся торнадо / twitter.com @ABC17News

В городе Хигби (штат Миссури, США) вечером 4 декабря пронесся торнадо.

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Скорость ветра местами достигала 160 км/ч, торнадо повредил несколько домов, сообщает KMIZ.

Также в результате торнадо два человека получили травмы, их госпитализировали.

Напомним, на индонезийском острове Ява из-за торнадо пострадали 35 человек.