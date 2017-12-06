В Новой Зеландии произошло землетрясение

14:36, 6 декабря 2017
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Новой Зеландии произошло землетрясение / jetsprint.co.nz
В Новой Зеландии произошло землетрясение / jetsprint.co.nz

В среду, 6 декабря, в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Три человека пострадали в результате землетрясения в Тибете

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 45 км на юго-восток от населенного пункта Вайтара. Очаг землетрясения залегал на глубине 196,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 23 ноября на юго-западе Китая, незначительные травмы получили шесть человек.

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