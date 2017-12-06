Жертвами наводнения в Таиланде стали 15 человек

Более миллиона человек пострадали

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В результате наводнения в Таиланде погибли 15 человек, более 1 млн пострадали.

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Большинство пострадавших приходится на 8 провинций, в том числе Чангват Паттани, Яла, Сонгкхла, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что местные власти сейчас форсируют проведение спасательных работ, доставку гуманитарной помощи и предоставление временных убежищ.

Напомним, сильные ливни привели к масштабному наводнению в Албании, значительная часть страны буквально ушла под воду.