Калифорния страдает от лесных пожаров
Один человек погиб.
В американском штате Калифорния бушуют лесные пожары, погиб один человек.
Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысил $1 миллиард
На юге штата эвакуировали жителей более чем 600 домов, передает Euronews.
Огонь уже успел распространиться на площади более 40,5 кв. км. Из-за пожаров без электричества остались свыше 107 тысяч жителей округа Вентура и около 50 тысяч человек в городе Санта-Барбара.
Напомним, не менее 40 человек погибли, еще 7 числятся пропавшими без вести в результате лесных пожаров в Португалии и Испании.
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