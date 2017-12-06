Калифорния страдает от лесных пожаров

12:36, 6 декабря 2017
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Один человек погиб.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В американском штате Калифорния бушуют лесные пожары, погиб один человек.

Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысил $1 миллиард

На юге штата эвакуировали жителей более чем 600 домов, передает Euronews.

Огонь уже успел распространиться на площади более 40,5 кв. км. Из-за пожаров без электричества остались свыше 107 тысяч жителей округа Вентура и около 50 тысяч человек в городе Санта-Барбара.

Напомним, не менее 40 человек погибли, еще 7 числятся пропавшими без вести в результате лесных пожаров в Португалии и Испании.

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