Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

11:44, 6 декабря 2017
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

Сегодня, 6 декабря, в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня.

Сегодня в Киеве пройдет снег, днем температура до +4°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"6 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 6 декабря в Украине пройдут дожди и снег, ночью ожидаются заморозки.

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