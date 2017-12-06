На Филиппинах произошло землетрясение

10:31, 6 декабря 2017
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Эпицентр подземных толчков находился рядом с населенным пунктом Сальседо.

На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 6 декабря, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,0.

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 5 км на северо-восток от населенного пункта Сальседо. Очаг землетрясения залегал на глубине 41,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате мощного землетрясения в Южной Корее пострадали 15 человек.

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