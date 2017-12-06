В восьми областях Украины объявили штормовое предупреждение

На западе ожидается сильный ветер.

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Сегодня, 6 декабря, на западе Украины ожидается сильный ветер.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"6 декабря во Львовской, Волынской, Ривненской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой областях и на Закарпатье порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 6 декабря в Украине пройдут дожди и снег, ночью ожидаются заморозки.