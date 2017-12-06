Сегодня в Киеве пройдет снег, днем температура до +4°

08:30, 6 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 6 декабря в столице пройдет снег и дождь, днем до +4°.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер западный и северо-западный, до 5,0 м/с.

Аномально теплая осень в Киеве: средняя температура была на 1,4° выше нормы

Солнце в столице взошло в 07:42, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, в среду, 6 декабря в Украине пройдут дожди и снег, ночью ожидаются заморозки.

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