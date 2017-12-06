В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на западе до +5° (карта)

08:00, 6 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 6 декабря в Украине пройдут дожди и снег, ночью ожидаются заморозки.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На востоке без осадков, температура до +2°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +4°.

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На западе Украины в среду пройдут дожди. Днем до +5°.

В северных областях ливни. Температура до +4°. В центре также ожидаются осадки, температура до +4°.

Прогноз на 6 декабря / УНИАН
Прогноз на 6 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 декабря — Митрофана. Если на Митрофана моросит снег и северный ветер, то 6 июня будет ветер с севера и дождь побрызгает.

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