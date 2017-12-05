В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +4°

Согласно данным Погода УНИАН, 6 декабря в столице пройдет дождь, днем до +4°.

В Киеве завтра пройдет дождь / фото УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер западный и северо-западный, до 5,0 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 07:42, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, в среду, 6 декабря в Украине пройдут дожди и снег, ночью ожидаются заморозки.

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