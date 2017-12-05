В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +4°

17:00, 5 декабря 2017
17

Согласно данным Погода УНИАН, 6 декабря в столице пройдет дождь, днем до +4°.

В Киеве завтра пройдет дождь / фото УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / фото УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер западный и северо-западный, до 5,0 м/с.

В Украине сегодня местами пройдет снег, на юге днем до +6° (карта)

Солнце в столице взойдет в 07:42, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, в среду, 6 декабря в Украине пройдут дожди и снег, ночью ожидаются заморозки.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы
В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение
В Колумбии из-за угрозы прорыва дамбы 5 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома В Колумбии из-за угрозы прорыва дамбы 5 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома
Погода на выходные: в Украину придет похолодание с дождями (карта) Погода на выходные: в Украину придет похолодание с дождями (карта)
На Гавайях произошло сильное извержение вулкана На Гавайях произошло сильное извержение вулкана
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер
В России в мае выпал снег (фото, видео) В России в мае выпал снег (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
76 %
766 мм
2.3 м/с
6 %
Лента новостей