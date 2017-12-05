Завтра в Украине пройдут дожди и снег (видеопрогноз)

16:30, 5 декабря 2017
633

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 6 декабря в Украине пройдут дожди и снег, ночью ожидаются заморозки.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На востоке без осадков, температура до +2°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +4°.

В Киеве сегодня пройдет снег, температура до +2°

На западе Украины в среду пройдут дожди. Днем до +5°.

В северных областях ливни. Температура до +4°. В центре также ожидаются осадки, температура до +°.

Согласно народному прогнозу, 6 декабря — Митрофана. Если на Митрофана моросит снег и северный ветер, то 6 июня будет ветер с севера и дождь побрызгает.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы В Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, местами шквалы
Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы
В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение
В Колумбии из-за угрозы прорыва дамбы 5 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома В Колумбии из-за угрозы прорыва дамбы 5 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома
Погода на выходные: в Украину придет похолодание с дождями (карта) Погода на выходные: в Украину придет похолодание с дождями (карта)
В России в мае выпал снег (фото, видео) В России в мае выпал снег (фото, видео)
В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +23° В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +23°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
76 %
766 мм
2.3 м/с
6 %
Лента новостей