Завтра в Украине пройдут дожди и снег (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 6 декабря в Украине пройдут дожди и снег, ночью ожидаются заморозки.

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На востоке без осадков, температура до +2°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +4°.

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На западе Украины в среду пройдут дожди. Днем до +5°.

В северных областях ливни. Температура до +4°. В центре также ожидаются осадки, температура до +°.

Согласно народному прогнозу, 6 декабря — Митрофана. Если на Митрофана моросит снег и северный ветер, то 6 июня будет ветер с севера и дождь побрызгает.

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