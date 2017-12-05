Мощное наводнение накрыло Албанию (видео)
Один человек погиб.
Сильные ливни привели к масштабному наводнению в Албании, значительная часть страны буквально ушла под воду.
Австралийский штат Виктория пострадал от наводнения
Пока известно об одном погибшем и нескольких раненых, говорится в сюжете ТСН.
Только за сутки стихия разрушила сотни домов, тогда как тысячи семей остаются без света. На спасение людей, отрезанных от цивилизации большой водой, власти отправили 7000 военных.
Масштабное наводнение парализовало Албанию
Напомним, шесть человек погибли из-за проливных дождей и сильных ветров на Шри-Ланке.
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