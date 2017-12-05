Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Иране произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 5 декабря, в Иране произошло землетрясение магнитудой 4,9.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 122 км на юго-запад от города Фирузабад. Очаг землетрясения залегал на глубине 41,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 23 ноября на юго-западе Китая, незначительные травмы получили шесть человек.