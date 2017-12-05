Австралийский штат Виктория пострадал от наводнения

13:44, 5 декабря 2017
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Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В австралийском штат Виктория прошли рекордные за 150 лет дожди.

Юг Таиланда пострадал от наводнений

В некоторых районах выпало более 1400 мм осадков, передает Euronews.

На северо-востоке штата сотни людей были вынуждены покинуть свои дома. Местные жители укрепляют берега рек и ручьёв мешками с песком, пытаясь избежать затопления. Фермеры предпринимают огромные усилия, чтобы сохранить урожай и скот.

Напомним, шесть человек погибли из-за проливных дождей и сильных ветров на Шри-Ланке.

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