Австралийский штат Виктория пострадал от наводнения

Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома

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В австралийском штат Виктория прошли рекордные за 150 лет дожди.

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В некоторых районах выпало более 1400 мм осадков, передает Euronews.

На северо-востоке штата сотни людей были вынуждены покинуть свои дома. Местные жители укрепляют берега рек и ручьёв мешками с песком, пытаясь избежать затопления. Фермеры предпринимают огромные усилия, чтобы сохранить урожай и скот.

Напомним, шесть человек погибли из-за проливных дождей и сильных ветров на Шри-Ланке.