Из-за непогоды в Черновицкой области на дороги упали деревья

Никто не пострадал.

Последствия непогоды в Черновицкой области / ГСЧС

Из-за сильный ветер и налипание мокрого снега в Черновцах падали деревья.

Читайте также В Киеве сегодня пройдет снег, температура до +2°

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Черновцах спасатели 4 раза распиливали и убирали поваленные на проезжие части деревья. Такие случаи имели место на ул. Сечевых Стрельцов, ул. Щербанюка, проспекте Независимости и бульваре Героев Крут. Одно поваленное дерево было распилено и убрано с проезжей части дороги в с. Давыдовка Кицманского района.

Кроме того, в пгт Путили работники Службы спасения проводили мероприятия по буксировке грузового автомобиля, водитель которого не смог самостоятельно проехать на дорожном подъеме.

Напомним, из-за сильного снегопада в Львовской области оказались заблокированными 58 автомобилей, среди которых 51 грузовик.