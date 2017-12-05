Из-за непогоды в Черновицкой области на дороги упали деревья

12:38, 5 декабря 2017
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Никто не пострадал.

Последствия непогоды в Черновицкой области / ГСЧС
Последствия непогоды в Черновицкой области / ГСЧС

Из-за сильный ветер и налипание мокрого снега в Черновцах падали деревья.

В Киеве сегодня пройдет снег, температура до +2°

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Черновцах спасатели 4 раза распиливали и убирали поваленные на проезжие части деревья. Такие случаи имели место на ул. Сечевых Стрельцов, ул. Щербанюка, проспекте Независимости и бульваре Героев Крут. Одно поваленное дерево было распилено и убрано с проезжей части дороги в с. Давыдовка Кицманского района.

Кроме того, в пгт Путили работники Службы спасения проводили мероприятия по буксировке грузового автомобиля, водитель которого не смог самостоятельно проехать на дорожном подъеме.

Напомним, из-за сильного снегопада в Львовской области оказались заблокированными 58 автомобилей, среди которых 51 грузовик.

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