Жертвами урагана в Индии стали 16 человек

Ураган обрушился на штаты Керала, Тамилнад и союзную территорию Лакшадвип.

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В результате урагана "Окхи" в Индии погибли не менее 16 человек, сотни рыбаков терпят бедствие в море.

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Ураган обрушился на штаты Керала, Тамилнад и союзную территорию Лакшадвип на юге Индии, сообщает Xinhua.

Отмечается, что ураган застал в море большое число рыбаков. В штатах Керала и Тамилнад из-за урагана разрушено множество домов, пострадали посадки сельскохозяйственных культур, повреждено порядка 4 тыс. ЛЭП.

Напомним, в результате тайфуна "Дамри" во Вьетнаме погибли 47 человек, 21 считается пропавшим без вести.