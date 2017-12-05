Жертвами урагана в Индии стали 16 человек

11:31, 5 декабря 2017
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Ураган обрушился на штаты Керала, Тамилнад и союзную территорию Лакшадвип.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате урагана "Окхи" в Индии погибли не менее 16 человек, сотни рыбаков терпят бедствие в море.

В Индии 12 человек погибли из-за ливней

Ураган обрушился на штаты Керала, Тамилнад и союзную территорию Лакшадвип на юге Индии, сообщает Xinhua.

Отмечается, что ураган застал в море большое число рыбаков. В штатах Керала и Тамилнад из-за урагана разрушено множество домов, пострадали посадки сельскохозяйственных культур, повреждено порядка 4 тыс. ЛЭП.

Напомним, в результате тайфуна "Дамри" во Вьетнаме погибли 47 человек, 21 считается пропавшим без вести.

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