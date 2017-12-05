В Карпатах сохраняется высокий уровень лавинной опасности

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

На высокогорье Прикарпатья и на востоке Закарпатья сегодня сохранится высокий уровень лавинной опасности.

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Как сообщает Укргидрометцентр, 5 декабря на высокогорье Ивано-Франковской и в восточной части Закарпатской области сохраняется значительная лавинная опасность (3-й уровень).

Напомним, сегодня, 5 декабря, на дорогах Киева местами возможна гололедица.