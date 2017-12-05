В Карпатах сохраняется высокий уровень лавинной опасности

10:30, 5 декабря 2017
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

На высокогорье Прикарпатья и на востоке Закарпатья сегодня сохранится высокий уровень лавинной опасности.

В Киеве сегодня пройдет снег, температура до +2°

Как сообщает Укргидрометцентр, 5 декабря на высокогорье Ивано-Франковской и в восточной части Закарпатской области сохраняется значительная лавинная опасность (3-й уровень).

Напомним, сегодня, 5 декабря, на дорогах Киева местами возможна гололедица.

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