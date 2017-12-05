Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

09:45, 5 декабря 2017
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В столице пройдет снег.

В Киеве сегодня ожидается гололедица / УНИАН
В Киеве сегодня ожидается гололедица / УНИАН

Сегодня, 5 декабря, на дорогах Киева местами возможна гололедица.

В Киеве сегодня пройдет снег, температура до +2°

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"5 декабря в столице возможен небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

В среду, 6 декабря, ожидается небольшой снег, днем – мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица.

Напомним, 5 декабря в Украине местами пройдет снег, ночью ожидаются заморозки.

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