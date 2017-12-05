Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах
В столице пройдет снег.
Сегодня, 5 декабря, на дорогах Киева местами возможна гололедица.
В Киеве сегодня пройдет снег, температура до +2°
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"5 декабря в столице возможен небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.
В среду, 6 декабря, ожидается небольшой снег, днем – мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица.
Напомним, 5 декабря в Украине местами пройдет снег, ночью ожидаются заморозки.
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