В Киеве сегодня пройдет снег, температура до +2°

08:30, 5 декабря 2017
32

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 5 декабря, в столице пройдет снег, днем до +2°.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до -1°. Ветер западный и северо-западный, до 5,0 м/с.

Аномально теплая осень в Киеве: средняя температура была на 1,4° выше нормы

Солнце в столице взошло в 07:41, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в Украине местами пройдет снег, ночью ожидаются заморозки.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Наводнение в Кении уже унесло жизни более сотни человек (видео) Наводнение в Кении уже унесло жизни более сотни человек (видео)
Лето в Украине будет жарким и засушливым - Укргидрометцентр Лето в Украине будет жарким и засушливым - Укргидрометцентр
Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы, жара начнет отступать (карта) Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы, жара начнет отступать (карта)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве завтра без осадков, температура до +29° В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз)
В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
70 %
765 мм
2.2 м/с
89 %
Лента новостей