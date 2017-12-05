В Киеве сегодня пройдет снег, температура до +2°
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 5 декабря, в столице пройдет снег, днем до +2°.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до -1°. Ветер западный и северо-западный, до 5,0 м/с.
Аномально теплая осень в Киеве: средняя температура была на 1,4° выше нормы
Солнце в столице взошло в 07:41, а зайдет в 15:55.
Как сообщал УНИАН, 5 декабря в Украине местами пройдет снег, ночью ожидаются заморозки.
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Винница+28°... +14°
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Днепр+32°... +17°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+29°... +11°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+30°... +16°
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Кировоград+30°... +15°
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Луганск+33°... +16°
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Луцк+24°... +9°
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Львов+22°... +7°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+25°... +9°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+30°... +16°
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Тернополь+26°... +10°
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Харьков+30°... +18°
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Херсон+30°... +15°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Вероятность осадков: 89 %
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