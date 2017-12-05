В Украине сегодня местами пройдет снег, на юге днем до +6° (карта)

08:00, 5 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 5 декабря в Украине местами пройдет снег, ночью ожидаются заморозки.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На востоке без осадков, температура до +2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +6°.

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На западе Украины во вторник пройдет снег. Днем до +2°.

В северных областях мокрый снег. Температура до +2°. В центре местами ожидаются осадки, температура до +3°.

Прогноз на 5 декабря / УНИАН
Прогноз на 5 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 5 декабря — Прокопия Прокоп по снегу ступает — дорогу копает.

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