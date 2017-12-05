Радуга-рекордсмен в небе на Тайване наблюдалась в течение 9 часов

Радугу можно было наблюдать с 6:57 до 15:55 - 8 часов и 58 минут.

Радугу было видно 9 часов / фото Chinese Culture University

Радуга - замечательное явление природы, но обычно видеть ее можно недолго. Но на прошлой неделе профессора и студенты Университета китайской культуры в горах Тайбэя могли наблюдать радугу, которая длилась 9 часов, пишет BBC.

"Это было удивительно... Это казалось подарком с неба... Это очень редкое явление!" - сказал профессор кафедры атмосферных наук университета Чу Кунь-Сюань.

Два профессора университета при помощи студентов кафедры документировали радугу. По их наблюдениям, а также фото и видеозаписям, радугу можно было наблюдать с 6:57 до 15:55 - 8 часов и 58 минут.

Радуга может попасть в Книгу рекордов Гиннеса / фото Chinese Culture University

Если это подтвердится, то эта радуга побьет предыдущий рекорд самой длительной радуги, установленный в английском Йоркшире 14 марта 1994 года. Тогда, по данным Книги рекордов Гиннеса, радугу можно было наблюдать на протяжении 6 часов, с 09:00 до 15:00.

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Как сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса, радуга обычно длится менее часа.

"Через 4 часа мы мобилизовали всех наших студентов и просили всех в университете, чтобы они сфотографировали радугу и прислали эти фото нам", - рассказал профессор Чу.

Кафедра теперь собирает все доказательства, чтобы подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

Радуга продолжалась так долго из-за сезонного северо-восточного муссона, солнечного света и относительно небольшой скорости ветра - 2,5-5 метров в секунду.

Такие атмосферные условия зимой являются типичными для горного района Янгминшан в Тайбэе, где расположен студенческий городок.

Профессор Чу заявил, что планирует сообщить в отдел туризма города Тайбэй о таком уникальном местном явлении как радуга, которая длится несколько часов.