Радуга-рекордсмен в небе на Тайване наблюдалась в течение 9 часов
Радугу можно было наблюдать с 6:57 до 15:55 - 8 часов и 58 минут.
Радуга - замечательное явление природы, но обычно видеть ее можно недолго. Но на прошлой неделе профессора и студенты Университета китайской культуры в горах Тайбэя могли наблюдать радугу, которая длилась 9 часов, пишет BBC.
"Это было удивительно... Это казалось подарком с неба... Это очень редкое явление!" - сказал профессор кафедры атмосферных наук университета Чу Кунь-Сюань.
Два профессора университета при помощи студентов кафедры документировали радугу. По их наблюдениям, а также фото и видеозаписям, радугу можно было наблюдать с 6:57 до 15:55 - 8 часов и 58 минут.
Если это подтвердится, то эта радуга побьет предыдущий рекорд самой длительной радуги, установленный в английском Йоркшире 14 марта 1994 года. Тогда, по данным Книги рекордов Гиннеса, радугу можно было наблюдать на протяжении 6 часов, с 09:00 до 15:00.
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Как сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса, радуга обычно длится менее часа.
"Через 4 часа мы мобилизовали всех наших студентов и просили всех в университете, чтобы они сфотографировали радугу и прислали эти фото нам", - рассказал профессор Чу.
Кафедра теперь собирает все доказательства, чтобы подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.
Радуга продолжалась так долго из-за сезонного северо-восточного муссона, солнечного света и относительно небольшой скорости ветра - 2,5-5 метров в секунду.
Такие атмосферные условия зимой являются типичными для горного района Янгминшан в Тайбэе, где расположен студенческий городок.
Профессор Чу заявил, что планирует сообщить в отдел туризма города Тайбэй о таком уникальном местном явлении как радуга, которая длится несколько часов.
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