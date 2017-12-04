"Так греется море": в Крыму засняли необычное для зимы природное явление (фото)

21:11, 4 декабря 2017
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Мыс Плака в оккупированном Крыму окутало плотной дымкой пара из-за резкого потепления.

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Обычно такое явление наблюдается весной или осенью / "КРЫМский бандеровец‏" / Twitter

Мыс Плака в оккупированном Крыму окутало плотной дымкой пара из-за резкого потепления. Фото необычного для зимы природного явления опубликовали на странице "КРЫМский бандеровец‏" в Twitter.

"Слева вверху и справа - Мыс Плака (плоский камень) - мыс на южном берегу Крыма. Слева внизу - Ялта. Так греется море. Фотографии вчерашние – последствия резкого потепления", – говорится в сообщении.

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Обычно такое явление наблюдается весной, когда море нагревается, и осенью, когда море остывает. 

Как сообщал УНИАН, сегодня на Запад страны обрушился сильный снегопад, который принес во Львов яркие зимние пейзажи.

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