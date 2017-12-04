Настоящая зима во Львове: появились яркие фото заснеженного города

Сегодня на Запад страны обрушился сильный снегопад, который принес во Львов яркие зимние пейзажи.

Во Львов пришла зима / фото УНИАН

Сегодня, 4 декабря, в Киев пришла настоящая зима – улицы города покрыло снегом.

Корреспондент УНИАН сделал фотографии заснеженных улиц, парков и дворов города.

Из-за сильного снегопада во Львовской области были заблокированы десятки автомобилей. Для обеспечения движения транспорта, недопущения образования автомобильных заторов на дороге Киев - Чоп в районе населенных пунктов Орява и Ивашковцы Сколевского района (перевалы Орявский и Ивашковский) работало 2 единицы техники 2-го специального регионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Осуществлена буксировка 35 автомобилей.

Вблизи г. Винники спасатели с помощью буксируемого троса вытащили 1 грузовой бус и 7 большегрузных автомобилей из сугроба.

В 04:38 4 декабря вблизи с. Дубровка Самборского района на автодороге Самбор-Хыров, в результате сложных погодных условий (снегопада), легковой автомобиль съехал в кювет. Пожарно-спасательным отделением с помощью буксирующего троса автомобиль был извлечен из кювета.