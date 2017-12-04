Завтра в Киеве пройдет снег с дождем, днем температура до +2°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 5 декабря, в столице пройдет снег с дождем, днем до +2°.

В Киеве завтра пройдет мокрый снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до -1°. Ветер западный и северо-западный, до 5,0 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 07:41, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в Украине местами пройдет снег, ночью ожидаются заморозки.

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