Завтра в Киеве пройдет снег с дождем, днем температура до +2°

17:00, 4 декабря 2017
39

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 5 декабря, в столице пройдет снег с дождем, днем до +2°.

В Киеве завтра пройдет мокрый снег / УНИАН
В Киеве завтра пройдет мокрый снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до -1°. Ветер западный и северо-западный, до 5,0 м/с.

Аномально теплая осень в Киеве: средняя температура была на 1,4° выше нормы

Солнце в столице взойдет в 07:41, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в Украине местами пройдет снег, ночью ожидаются заморозки.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Летняя жара в мае: погода в Киеве установила новый температурный рекорд Летняя жара в мае: погода в Киеве установила новый температурный рекорд
Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы, жара начнет отступать (карта) Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы, жара начнет отступать (карта)
На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа (видео) На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа (видео)
В Киеве сегодня до +29°, без осадков В Киеве сегодня до +29°, без осадков
В Киеве завтра без осадков, температура до +29° В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек
Аномально жаркий май: в Киеве за сутки зафиксировано три температурных рекорда Аномально жаркий май: в Киеве за сутки зафиксировано три температурных рекорда

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
70 %
765 мм
2.2 м/с
89 %
Лента новостей