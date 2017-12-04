Завтра в Украине местами пройдут дожди и снег, ночью ожидаются заморозки (видеопрогноз)

16:30, 4 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 5 декабря в Украине местами пройдет снег, ночью ожидаются заморозки.

В Украине завтра местами пройдет снег / УНИАН
В Украине завтра местами пройдет снег / УНИАН

На востоке без осадков, температура до +2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +6°.

Аномально теплая осень в Киеве: средняя температура была на 1,4° выше нормы

На западе Украины во вторник пройдет снег. Днем до +2°.

В северных областях мокрый снег. Температура до +2°. В центре местами ожидаются осадки, температура до +3°.

Согласно народному прогнозу, 5 декабря — Прокопия Прокоп по снегу ступает — дорогу копает.

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