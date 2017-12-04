В Карпатах объявили лавинную опасность

15:40, 4 декабря 2017
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах объявили лавинную опасность / УНИАН
В Карпатах объявили лавинную опасность / УНИАН

В течение 4 декабря в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"4 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за сильного снегопада в Львовской области оказались заблокированными 58 автомобилей, среди которых 51 грузовик.

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