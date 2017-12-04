Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах объявили лавинную опасность / УНИАН

В течение 4 декабря в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.

Читайте также Аномально теплая осень в Киеве: средняя температура была на 1,4° выше нормы

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"4 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за сильного снегопада в Львовской области оказались заблокированными 58 автомобилей, среди которых 51 грузовик.