В Карпатах объявили лавинную опасность
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
В течение 4 декабря в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"4 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, из-за сильного снегопада в Львовской области оказались заблокированными 58 автомобилей, среди которых 51 грузовик.
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