Аномально теплая осень в Киеве: средняя температура была на 1,4° выше нормы
Сентябрь установил 7 температурных рекордов.
Средняя температура воздуха нынешней осенью в Киеве составила +9,4º, что на 1,4° выше климатической нормы.
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди и снег (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.
Из осенних месяцев нынешний сентябрь был значительно теплее климатической нормы на 2,5° и в течение него было зафиксировано 7 температурных рекордов. Ноябрь имел большее отклонение от климатической нормы, чем октябрь: 1,2° и 0,3° соответственно.
Осадков осенью в Киеве выпало 170 мм, что соответствует 128% климатической нормы. Превышение произошло за счет октября, когда выпало больше двух месячных норм.
В обсерватории отмечают, что метеорологическая зима еще не наступила. Она придет, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°.
Напомним, на этой неделе в Украине пройдут дожди и мокрый снег, на юге сохранится теплая погода, а на западе ожидается до -7°.
Погода в Украине
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Винница+28°... +14°
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Днепр+32°... +17°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+29°... +11°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+30°... +16°
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Кировоград+30°... +15°
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Луганск+33°... +16°
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Луцк+24°... +9°
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Львов+22°... +7°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+25°... +9°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+30°... +16°
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Тернополь+26°... +10°
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Харьков+30°... +18°
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Херсон+30°... +15°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+30°... +14°
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Чернигов+31°... +12°
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Черновцы+29°... +13°