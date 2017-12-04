Аномально теплая осень в Киеве: средняя температура была на 1,4° выше нормы

14:41, 4 декабря 2017
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Сентябрь установил 7 температурных рекордов.

Осень в Киеве была теплой / УНИАН
Осень в Киеве была теплой / УНИАН

Средняя температура воздуха нынешней осенью в Киеве составила +9,4º, что на 1,4° выше климатической нормы.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

Из осенних месяцев нынешний сентябрь был значительно теплее климатической нормы на 2,5° и в течение него было зафиксировано 7 температурных рекордов. Ноябрь имел большее отклонение от климатической нормы, чем октябрь: 1,2° и 0,3° соответственно.

Осадков осенью в Киеве выпало 170 мм, что соответствует 128% климатической нормы. Превышение произошло за счет октября, когда выпало больше двух месячных норм.

В обсерватории отмечают, что метеорологическая зима еще не наступила. Она придет, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°.

Напомним, на этой неделе в Украине пройдут дожди и мокрый снег, на юге сохранится теплая погода, а на западе ожидается до -7°.

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